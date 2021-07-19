'Tacikistan’da Afganistan’dan gelen göçmen kalmadı'

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamada, Afganistan’dan gelen tüm göçmenlerin ülkede geçici olarak kaldıkları bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamada, Afganistan’dan gelen tüm göçmenlerin ülkede geçici olarak kaldıkları bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi yönetiminden Sputnik’e konuşan bir kaynak, Gorno-Badakaş Özerk Bölgesi’ne bağlı Murghab bölgesinde geçici olarak kalan Kırgız etnik kökenli 345 Afganistanlı göçmenin tamamının ülkeden ayrıldığını söyledi.

Kaynağa göre, göçmenler kendi ülkelerine döndü.

Afgan sınır güvenlik güçleri ve askerleri 22 Haziran, 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde sınır bölgelerini kontrol altına alan Taliban militanlarından kaçarak Tacikistan sınırını geçmişti. Sınırın yakınlarına yerleştirilen göçmenlere gerekli gıda, sağlık desteği ve temel ihtiyaçları sağlanmıştı.