Bahçeli'den bayram mesajı: Kavganın sonu yoktur, bu ülke hepimizin müşterek hazinesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Kavganın sonu yoktur. Kargaşa çıkarmanın sonucu yoktur. Bu ülke hepimizin müşterek hazinesidir" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama yaptı. "Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun kamçılandığı, muhabbet ve hürmet duygularının kanatlanıp ufkumuzu kapladığı muazzez bir dönemdir" diyen Bahçeli şunları kaydetti:

"Bayram münasebetiyle kendi iç dünyamızı, çevremizle kurduğumuz irtibat ve ilişki kanallarını dürüst ve dengeli bir kavrayışla ele almaya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Anlaşılmaktan ziyade anlamaya, dayatmadan ziyade diyaloğa, kutuplaşmaktan ziyade kucaklaşmaya, ihtilaftan ziyade irade ve istikbal mutabakatına doğru kalıcı bir geçiş yapmamız mümkündür. Kurban Bayramı'nın ahlaki ve manevi zenginliğiyle yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir, karşılıklı saygı ve seviye dayalı güçlü bir dönemin inşasını el birliğiyle başarabiliriz."

Bahçeli, açıklamasında, "Ne kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edebiliyorsak o kadar diri ve kuvvet sahibi olacağımız özellikle unutulmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye, 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir'

"Kavganın sonu yoktur. Kargaşa çıkarmanın sonucu yoktur. Bu ülke hepimizin müşterek hazinesidir" diyen Bahçeli, "Türkiye, 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir" ifadesini kullandı.

Bahçeli şöyle devam etti: