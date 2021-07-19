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    ‘Ben istemediğim sürece beni bırakmazsın’ diyerek takside 20 dakika boyunca darp etti

    ‘Ben istemediğim sürece beni bırakmazsın’ diyerek takside 20 dakika boyunca darbetti

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    Türkiye
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    Ankara'da, spor eğitmeni Habibe Öner tehditleri nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Cemil A. tarafından takside dövüldü. Sol elinin 2 parmağında kırık, yüzünde morluklar oluşan Öner, "20 dakika boyunca beni darbetti. Birlikteyken de defalarca ayrılmak istedim ancak 'Ayrılamazsın' denilerek, tehdit edildim" dedi.

    Spor eğitmeni Habibe Öner, 2.5 yıl birlikte olduğu Cemil A.'dan bir süre önce ayrıldı. Öner, farklı numaralardan kendisini arayıp, öldürmekle tehdit etmesi üzerine savcılığa başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. 

    Buna rağmen önceki gün çalıştığı spor salonundan çıkan Öner'i takip eden Cemil A., bindiği taksiyi önüne geçerek durdurdu. Taksiye binen Cemil A., Öner'i darbetmeye başladı. 

    Kendisine müdahale eden taksi şoförünü de öldürmekle tehdit eden Cemil A., kadını öldüresiye dövdükten sonra evinine bırakarak kaçtı. Habibe Öner, hastaneye başvurdu. 

    Sol elindeki 2 parmakta kırık belirlenen, yüzünde morluklar oluşan Öner, hastanede haber verilmesiyle gelen polise durumu anlatarak şikayette bulundu. Cemil A. da polis tarafından gözaltına alındı.

    ‘'Beni bırakamazsın, ben istemediğim sürece benden ayrılamazsın' diyerek, darbetmeye başladı’

    Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Habibe Öner, ağabeyi ile birlikte savcılığa da başvurarak, ifade verdi. 

    Öner, iş çıkışı eve gitmek için taksiye bindiği sırada olayın meydana geldiğini belirterek, "Taksinin önünü kesti ve içeri girdi. Saat 23.00 sıralarıydı. 'Beni bırakamazsın, ben istemediğim sürece benden ayrılamazsın' diyerek, darbetmeye başladı. Ayrılmıştık, bitmişti; ama hazmedemiyordu. Peşimi bırakmıyordu. Taksi şoförü olaya müdahale etti. Onu da 'Önüne bak seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Taksi şoförüne 'Götür bizi boş bir yere, ben bunu kesip atacağım' dedi. Taksi şoförü yine müdahalede bulunarak 'Evine götürelim, şikayetçi olmaz' dedi. Beni eve götürdüler. Yaklaşık 20 dakika boyunca takside beni darbetti. Ben de 'Lütfen eve götürün, şikayetçi olmayacağım söz veriyorum' dedim" diye konuştu.

    ‘Kadınlar korkmasınlar, cesur olsunlar’

    Evin önünde başka taksiye binip, hastaneye gittiğini anlatan Öner, "Orada muayene ettiler. Polisler geldi. Şikayetçi oldum. İlk defa şiddete uğradım. Böyle insanlardan uzak durulması gerekiyor. En yakın zamanda bitirilmesi gerekiyor. Kadınlar korkmasınlar, cesur olsunlar. Birlikteyken de defalarca ayrılmak istedim; ancak yine 'Ayrılamazsın' denilerek, tehdit edildim" dedi. 

    ‘Oğluma bile sürekli mesaj atıyor ve 'halanı öldüreceğim' diyor’

    Atilla Öner de kız kardeşinin nörolojik hastalığı olduğunu ve sürekli titrediğini söyleyerek, "Sevgilisini daha önceden de tanıyordum. Savcılığa geldik, suç duyurusunda bulunmak için. Zihinsel engelli oğlum var. Oğluma bile sürekli mesaj atıyor ve 'Halanı öldüreceğim' diyor. Oğlum halasına çok düşkün. Üzülüyor ve ağlıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kız kardeşimin bu hale gelmesine neden olan kişinin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Taksi, dövme, Kadına şiddet, Ankara, Türkiye
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