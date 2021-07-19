Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı külliyesi ve yeni parlamento inşaatı yakında başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda yaptığı konuşmada; Kuzey Kıbrıs'ta yeni cumhurbaşkanlığı külliyesi ve parlamento binasının inşaatına yakın zamanda başlanacağını duyurdu.