43 ilin geçiş güzergahındaki ‘kilit kavşaktan’ 100 binin üzerinde araç geçti

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, memleketlerine ya da tatil lokasyonlarına gitmek üzere arife gününde de yollara akın etti.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı.

Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar tampon tampona ilerleyebildi.

Vali Yunus Sezer de Karadeniz, Doğu ve Akdeniz bölgelerine giden araçların birçoğunun kilit kavşağı kullandığını belirterek, bayram dolayısıyla günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiğini söyledi.

Vali Sezer, ''Özellikle bayram tatilinin de fazla olması sebebiyle yoğun bir trafik yaşadık. Bu sene 15 Temmuz'dan itibaren geçen yıllara göre çok fazla bir yoğunluk yaşandı. Özellikle 17 Temmuz'da 160 bin araç geçişi oldu'' dedi.