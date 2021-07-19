Yeliz Yeşilmen oğlunun başına gelenleri anlattı: 'Bütün deniz kan oldu'

Ailesiyle birlikte tatile çıkan Yeliz Yeşilmen, denize girmek istediği sırada merdivenlerden düşen oğlu Birbey'in durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Yeşilmen, "Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize girerken o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan" diye konuştu.

Oyuncu Yeliz Yeşilmen'in oğlu Birbey denize girmek isterken merdivenlerden düştü. Anları sosyal medya hesabından aktaran Yeşilmen, yaşananları hatırlarken ağladı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Yeliz Yeşilmen, "Denize girerken merdivenden düştü. Ayağının bütün arkası, eti kalktı. Bütün deniz kan oldu, ben çok korktum. Beni arayan kişilere dönemiyorum. Sonra... Daha sonra..." dedi.

Daha sonra olayın detaylarını anlatan Yeliz Yeşilmen, "Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize girerken o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan. Kardeşim kucağında getirdi, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla..." dedi.