Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde termometreler, güneş altında sıcaklığı 44 derece ölçtü. Satış için getirildiği pazarda sıcaktan etkilenen boğanın üzerine ise kovalarla su döküldü.

Tokat Erbaa’da bugün termometreler 44 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar, meydandaki fıskiyelerin ortasına geçerek, serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcak nedeniyle ilçe sakinleri de dışarıdayken gölgelik yerlerde durmayı tercih etti. İlçede kurbanlık satışı yapılan hayvan pazarında ise boğa sıcaktan etkilendi.

Enver Akpolat’a ait kurbanlık hayvanın üzerine kovalarla su döküldü. Sıcaktan etkilenen boğa, yeniden ayağa kaldırıldı.