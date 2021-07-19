Sağlık Bakanlığı, Bursa'da doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin idari soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığı, Bursa'daki Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde bir hasta ile tartışan hekim hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ndeki bir doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

Açıklamada, sosyal medyaya da yansıyan olayla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Olay günü nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle acile gelen yeşil alan hastalarının bir süre beklemesinden kaynaklı olarak bekleyen bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı anlaşılmıştır. Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personellerimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır.”



