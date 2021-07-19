Bakan Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan koronavirüs aşılarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Bakan Koca paylaşımlarında şunları belirtti:
"İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor."
İKİ DOZ aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2021
Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor.
"En az bir aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63’üne karşılık geliyor."
EN AZ BİR DOZ aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2021
Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor.
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