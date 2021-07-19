Bodrum'da nüfus 1 milyona ulaştı, son haftada 140 bin araç ilçeye giriş yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilci akınına uğradı. Nüfusun 1 milyona ulaştığı bölgeye, 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı.

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor. 400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor.

İlçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.