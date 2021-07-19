Aynı aileden 5 kişinin boğulduğu baraj gölüne inen yol kapatıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde Derinöz Barajı'na düşen 3 yaşındaki Levent Cenik ile onu kurtarmak için suya girip boğulan ablası 9 yaşındaki Havvanur, 50 yaşındaki babaannesi Sultan ve 19 yaşındaki amcası Emrullah ile 28 yaşındaki halası Elif Semiz için memleketleri Saraydüzü Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeler, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre baraj gölüne inen yol da kapatıldı.