Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile beraber Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu evi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Erdoğan'a müze ziyaretinde bir çocuk tarafından çiçek verildi.