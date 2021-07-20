Antalya'da saldırgan, kız arkadaşının otomobilini kundakladı

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Svitlana Borysenko, Konyaaltı ilçesindeki evinin önüne park edip, evine çıktı.

Araçtan duman yükseldiğini gören komşuları, Borysenko'ya haber verip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangına ilk müdahaleyi de bahçe hortumuyla komşuları yaptı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Svıtlana Borysenko, polise verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.

Borysenko’nun komşusu Ramazan Utku ise, "Sokağın başından gelip, arabaya benzin döküp çakmağı çaktı. Arabanın arkasından dolaşıp, uzaklaştı" diye konuştu. Polis, M.E.'yi bulmak için çalışma başlattı.