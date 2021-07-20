Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz: Ağustos ayında yeni pike hazır olmalıyız

Delta varyantı hızla yayılırken bayram tatili nedeniyle Türkiye genelinde hem yerli hem yabancı turist göçü yaşanıyor.

Normalleşme öncesi yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Haziran ayı başındaki normalleşme kararları öncesinde delta varyantının yayılacağını bildiğimiz için 'Bu derece açılma doğru değil' demiştik. ‘Yazı kısıtlı geçirelim ve eylül ayına kadar herkesi aşılayalım’ dedik ama uyarılarımız dikkate alınmadı. Son günlerde hareketlilik çok fazla arttı ve bu da virüsün yayılması için uygun bir ortam. Ağustos ayında yeni pike hazır olmalıyız" dedi.

'Delta varyantı hakim varyant oldu'

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmayanların kapalı ortamlarda bulunmaması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, "Büyük ihtimalle delta varyantı hakim varyant oldu. Eğer aşısızsanız hiçbir şansınız yok bu varyanta karşı. Çünkü bu varyant çok daha bulaşıcı. Malum ülkemizde sağlık sistemi idare ettiği sürece yeni bir kısıtlama uygulanmıyor. Yaşanacak yeni bir pikte de sağlık sistemi alarm vermediği sürece yeni kısıtlamalar uygulanmayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Yaşanan insan hareketliliği ile vaka sayılarının da artacağının altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yaptığı açıklamada şunları söyledi: