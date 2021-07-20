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    Acun Ilıcalı

    Acun Ilıcalı: Şeyma nafaka almayı bıraktı

    © Fotoğraf : TV8
    Türkiye
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    TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın kendisinden nafaka almayı bıraktığını söyledi. Ilıcalı, "Zaten onun kafasında 'Acun’dan şu kadar para alayım' diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır" ifadesini kullandı.

    Medya patronu Acun Ilıcalı, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'e açıklamalarda bulundu.

    Eski eşi Şeyma Subaşı ile çok iyi iki arkadaş olduklarını söyleyen Ilıcalı, "Çocuğumuz var. Açık söyleyeyim, hatalarımdan kaynaklanan özel hayattaki başarısızlıkların faturasını ilk olarak kendime kestim. Bunun sonuçlarını da göğüslemek zorundayım. Bende şu yok: 'İlişki yaşadık bitti, bir daha görüşmeyelim.' Şeyma’nın yaşadığı sorunlarda da yanında oluyorum" dedi.

    Ilıcalı, "Şeyma Subaşı hakkında son çıkan ayrılık haberlerinin ardından sizin ona İbiza’dan ev tuttuğunuz söylendi" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:

    • "Ben maddi konuları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmam. Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum. İbiza’dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında. Bizim aramızda 'Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı' diye bir durum da yok. Şeyma’yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim. 

    'Kafasında 'Acun’dan şu kadar para alayım' diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır'

    • Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi. Zaten onun kafasında 'Acun’dan şu kadar para alayım' diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır."

    Ilıcalı, kendisi hakkında yapılan 'nafaka rekortmeni' yorumları için de "Bu bana mutluluk veriyor. Çocuklarımın annelerine sağlayacağım iyi ortam, aslında çocuklarıma sağladığım ortamdır" ifadesini kullandı.

    'Maçlarda büyük delilik yapacağım' 

    Ilıcalı, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen platformuyla ilgili de konuştu.

    1 milyon aboneye dayandıklarını belirten Ilıcalı, "Hedef Netflix'i geçmek mi?" sorusuna "Netflix bizim dostumuz. Aramızda tatlı bir rekabet var. Geçersek mutlu oluruz. Birincilik, ikincilik fark etmez" yanıtını verdi.

    UEFA maçlarının artık Exxen'de yayınlanacağının hatırlatılması üzerine "Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro’dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım" diyen Ilıcalı, "Patron çıldırdı" yorumuna karşılık olarak şunları kaydetti:

    • "Aynen... Aylık 25 TL’den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim."
    Etiketler:
    Maç, UEFA, Exxen, Nafaka, Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı
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