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    Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Özyurt'u anlattı: Bakanlıkla bağlantılı oldukları belli, 'Hükümete yakın' diyelim

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un geçmiş dönemlerde belediyeden 600-700 milyon lira civarında ihale aldıklarını belirterek "Bakanlıkla bağlantıları olduğu belli. 'Hükümete yakın' diyelim" ifadesini kullandı.

    Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un kentteki faaliyetleriyle ilgili olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'na değerlendirmelerde bulundu.

    Özyurtların AK Parti döneminde belediyeden 600-700 milyon lira civarında ihale aldıklarını söyleyen Bozkurt, "Mesela bu binada 200 bin metrekare kapalı alan var, metrekaresi 5 bin liraya gider. Bu hesapla 1 milyar TL yapar. Bu inşaatın yüzde 73’ü şirketin yüzde 27’si belediyenin olacak şekilde ihale edilmiş. Birçok eksiklik var. Binanın yapılış şeklinde, ihalesinde. Mesela statik projesi yok. Üniversite raporları vesaire alıyoruz. Bakanlıkla bağlantıları olduğu belli. Hükümete yakın diyelim. Bilmediğim konularda yorum yapmayayım" diye konuştu.

    Sohbetin devamında Terkoğlu'nun yönelttiği sorular ve Bozkurt'un bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - Esenyurt’ta Esenyurt Üniversitesi’ne verilen arazi son dönemde yeniden gündeme geldi. Araziyi geri aldınız. Bundan sonra ne yapacaksınız?

    Neredeyse iki yıldan önce başlayan bir süreç bu. Üniversitenin tahsisini daha önce seçim bildirgesinde gündemimize almıştık. Esenyurt’u çok hızlı büyüdü diye tanımlamıyorum, çok hızlı çoğalmış. Kötü niyetli bir şekilde çoğaltılmış. Yeterince okul alanı da yapılmamış. Okul alanı yapılmadığı için de 86 okula ihtiyaç var. Seçim bildirgemizde arsaları inceledik. Bu işin içinden kolaylıkla çıkmanın mümkün olmadığını gördük. Benim oturduğum mahallede, binlerce çocuk var, ama okul yok. Okul yapacak alan da yok. Kampus lise projesiyle bunu çözeriz diye düşündük. Yani liseleri bu üniversite arazisine taşıyalım. Liseliler toplu taşıma kullanabilir. Onların boşalan binasını da ilkokul yapalım dedik.

    'İptal talebini belediye meclisine götürdük, AKP grubu 'Sayıştay’ın raporu yanlıştır' diyerek reddetti'

    Esenyurt’un toplu taşıma omurgasını oluşturan Doğan Araslı Bulvarı. Bunun civarında bir yer bulursak kampus lise yapabiliriz diye düşündük. Geldiğimizde Sayıştay raporları vardı. Raporlarda Esenyurt Üniversitesi’ne tahsis edilen alanın kötü niyetli bir devir olduğu söyleniyor, iptal edilmesi isteniyordu.

    İptal talebini belediye meclisine götürdük. AKP grubu 'Sayıştay’ın raporu yanlıştır' diyerek reddetti. Bir daha götürdüm, bir daha reddetti. Sonra idari mahkemeye götürdük. İdari mahkeme bizi haklı buldu. AKP’nin meclis üyesi aynı zamanda Esenyurt Üniversitesi’nin de avukatı. Çok baskıya rağmen geçti oradan. İstinafa gittiler. İstinaf da bizi haklı buldu. Kararı onadı. Karar kesinleşti. Projemizi yapacağız.

    - Süreç bitti diyebilir miyiz?

    Buraya üniversite yapmak için kendisine arazi tahsis edilen vakfın başkanı Özyurt AŞ’nin de yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda bu belediye binasını yapan da Özyurt AŞ. Bu arada vakfın yönetim kurulu başkanının aynı zamanda birkaç şirketi var. O şirketler de aynı arazi üzerinden alacaklarını almak için haciz koydurdular. Kastettiğim Özyurt değil, bir tane daha var. Belediyenin borçlarına karşılık haciz koydular. Biz o engelleri de aşacağız.

    - Bir Özyurtlar İnşaat var, bir de Özyurt AŞ. Her yerde onlar var. Burası Özyurt mu Esenyurt mu?

    İki Özyurt’un da eski başkanla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar çok firma varken bu ikisinin öne çıkması tesadüf olmasa gerek. Tahminimi söylüyorum.

    'Belediyeye açılmış 11 bin dava var'

    - Özyurt AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özyurt ile Necmi Kadıoğlu birlikte vakfın yönetiminde... 

    Evet, vakıfta beraberler. Daha önce vakıf başkalarıyla başlıyor. Demokrat bir aile. Onlar bertaraf ediliyor yerine Özyurt alınıyor. İş artık ticari alanmış gibi kullanılıyor. O vakıfta mevcut yönetim kurulunda bulunan arkadaşın beyanına göre vakfın yıllık cirosu 55 milyon lira. Bunun 20 milyon lirası kira olarak. 15 milyon lirası reklam giderleri olarak. Vesaire. 

    - Esenyurt, belediye başkanın yönlendirmesiyle inşaat cenneti haline gelmiş. Böyle bir algı var. Siz ne görüyorsunuz. İncelediniz mi? Şu an konuştuğumuz belediye binası bile Özyurt AŞ tarafından yapılmış.

    Bu binanın da birçok sorunu var. Esenyurt’ta çok sorun var. Bunu anlatmadan anlamanız zor. İki 1/5 binlik planlanımız var ikisi de iptal. 1/1000’lik 8 planımız var 4’ü iptal oldu. Sonra ikisini mahkeme kararıyla bozdurduk. Esenyurt Belediyesi’ni devraldığımda 2.2 milyar TL civarında borç vardı. Bunu altı ayda öğrenebildim. Çünkü envanteri yoktu. Esenyurt Belediyesi hakkında açılmış 11 bin civarında dava var. Devam eden 6 bin 400...

    Esenyurt Belediyesi’nin doğru dürüst arşivi yoktu. Projeler ambar şeklinde bir yere yığılmıştı. Kaydı yeni yeni alınıyor. Belediyenin yaptığı 160 uygulamayı mahkeme bozmuş. Bizden önce bozmuş. Bizim sağlık müdürümüz grafiker ressamdı. Sabit kıymet envanterimiz yoktu. Kaç arsamız var bilmiyoruz. Hiçbir şeyin envanteri yoktu. Çokça sorunlu imar açısından bir yerdi Esenyurt.

    Finansal sorunlarımız var, makam arabasına el koydular, her şey hacizli. Sonra bir şekilde geri aldık ama 6-8 ay sonra. Mesela Yeni Şafak’ın sahibi Albayrak Grubu burada geçmişte çöp işi yapmış. Ben seçimi kazanmadan 20 gün önce, 74 milyon TL’lik fatura kesmiş. 14 Aylık hizmet bedeli olarak 74 milyon TL’lik fatura kesmişler. “Sen benim paramı nasıl ödemiyorsun” diyerek nüfuzlarını kullandılar, hakkımızda soruşturma açtırdılar. Müfettişler “Belediye başkanının burada bir müdahili yoktur” demesine rağmen. Sonrasında soruşturma izni veriliyor. Mahkeme süreci devam ediyor.

    'Belediyenin haciz konulamayacak hesaplarına dahi haciz koydular, bunu Albayrak Grubu yaptırdı'

    Bütün hesaplarımız hacizde, maaş hesabı, kesin teminat hesabı, birçok şey hacizde. Belediyenin haciz konulamayacak hesaplarına dahi haciz koydular. Bu, maaş hesabı diyoruz, “ispat et” diyorlar. Bunu Albayrak Grubu yaptırdı. “Paramızı ödemiyorlar” diye gazetelerinde haber yaptılar.

    - Ne kadar ihale almışlar belediyeden Özyurt AŞ?

    Bugünkü yeniden değerlendirmeyle Özyurtlar 600-700 milyon civarında ihale almışlar belediyeden. Bu belediye binası hariç. İhaleler yaklaşık 10-15 yılda alınmış. Büyükşehirden aldıkları hariç. Sadece Esenyurt Belediyesi ihalelerini kastediyorum.

    Mesela bu binada 200 bin metrekare kapalı alan var, metrekaresi 5 bin liraya gider. Bu hesapla 1 milyar TL yapar. Bu inşaatın yüzde 73’ü şirketin yüzde 27’si belediyenin olacak şekilde ihale edilmiş. Birçok eksiklik var. Binanın yapılış şeklinde, ihalesinde. Mesela statik projesi yok. Üniversite raporları vesaire alıyoruz. Bakanlıkla bağlantıları olduğu belli. Hükümete yakın diyelim. Bilmediğim konularda yorum yapmayayım.

    'Açıkçası yukarıdan birileri pek de aramaz beni'

    Tam da onu soracaktım. İçişleri Bakanı’na yakınlar mı?

    Benim İçişleri Bakanlığı’na yakınlık konusunda bir bilgim yok. Görüşüm var. Geçmiş yıllarda belediye başkanı ve müteahhitler tarafından yönetilmiş burası. Ve ona göre dizayn edilmiş. Belediye başkanı olarak konuşacağım konuları delillendirmeden konuşmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Açıkçası yukarıdan birileri pek de aramaz beni.

    Etiketler:
    AK Parti, Orhan Özyurt, Yüksel Özyurt, Sedat Peker, Kemal Deniz Bozkurt
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