Kayıt
10:59 20 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Recep Tayyip Erdoğan - Yenişehir kapalı spor salonu - Kongre

    Yeni Şafak yazarı Metiner: AK Parti’de her düzeyde ciddi bir kibir, böbürlenme sorunu var

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1043898727_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_d77bb0827596d4f89c7566ce5f6c4785.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107201045006676-yeni-safak-yazari-metiner--ak-partide-her-duzeyde-ciddi-bir-kibir-boburlenme-sorunu-var/

    Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kibir, böbürlenme bize yakışmaz" sözlerini hatırlatarak, "Kimse kusura bakmasın ama diyeceğimi lafı oraya buraya çekmeden dümdüz diyeyim. AK Parti’de her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme sorunu var. Dahası ve en fenası, bu kibir dolayısıyla milletle inatlaşma da var" dedi.

    Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 'Yanlışlarımızı cesaretle söylemeye çağrı' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum’da AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantı'sındaki "Kibir, böbürlenme bize yakışmaz. Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak söz konusu olamaz" sözlerini değerlendirdi.

    "Kimse kusura bakmasın ama diyeceğimi lafı oraya buraya çekmeden dümdüz diyeyim: AK Parti’de her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme sorunu var. Dahası ve en fenası, bu kibir dolayısıyla milletle inatlaşma da var. Bu her iki sorun milleti fena halde rahatsız ediyor. AK Parti’ye oy veren hasbi ve samimi insanların gönül dünyasında gücenikliklere yol açıyor. Reis’in varlığı olmazsa bu her iki olgu çoktan AK Parti’yi siyasal ve sayısal bir yıkıma duçar kılardı" diyen Metiner, "Burada paradoksal bir duruma dikkat çekmek isterim. Reis’in bu uyarılarını ayakta alkışlayanlar nedense kendilerine çeki düzen verme gereği hissetmiyorlar. Alkışlıyorlar ama bildiklerinden de şaşmıyorlar. Sonuçta da değişen bir şey olmuyor. Sonra şikâyetler tekrar artınca Reis bir kez daha uyarma gereği duyuyor. Bu kısır döngüyü kıracak siyasal mekanizmaların oluşturulması acilen şart. Yoksa 2023 seçimlerine doğru gidilirken sıkıntı yaşanabilir" görüşünü dile getirdi.

    AK Parti'ye uyarılarda da bulunan Metiner, "AK Parti siyaseti bu iki hastalıklı unsurdan hızlıca temizlenmelidir. Bulundukları ilçede veya ilde kendini devlet-hükümet gibi gören, devlet-hükümet adına görevli herkese de emrindeki memurlar gibi bakan, milletle hemhal olmayan, özellikle de milletin yoksul-gariban evlatlarıyla ilgilenmeyen, AK Parti’yi bugünlere taşıyan hasbilere karşı dışlayıcı davranmakta beis görmeyen, 'küçük olsun benim olsun!' anlayışıyla hareket edip partiyi küçülten unsurlar AK Parti’ye ziyadesiyle zarar veriyorlar" diye yazdı.

    'Milletle inatlaşılmamasının' gerektiğinin altını çizen Metiner şunları kaydetti:

    • Milletin istemediği isimleri 'iz uygun gördük!' diyerek dayatmak, 'Milletle inatlaşmak' anlamına gelir. Ak Parti siyasetinin varlık nedeni olan, milletin istediği isimlerle yol yürümek ve milletin adamlarını baş tacı etmek ilkesi zinhar ihmal edilmemelidir. Bunun için her düzeyde yapılacak işlem bellidir: Güvenilir yaygın araştırma-soruşturma yöntemiyle milletin adamlarının tespiti yoluna gitmektir. Her yerde sevilen, sayılan, güvenilir ve güçlü insanlar belirlenip baş tacı edildiğinde AK Parti’nin gücü tartışılmaz hale gelir. Aksi takdirde birilerine yakın veya birilerinin adamı olduğu için tercih edilen kimseler sonuçta güçlerini milletten almadıkları için sadece o birilerini memnun etmeye kalkışırlar ki bu da kibri ve inatlaşmayı kaçınılmaz hale getirir. Gücünü milletin gönlünden alanlarla yol yürüyen bir AK Parti’nin gücünü hiç kimse kıramaz. Zira gücünü milletin gönlünden alan siyasetçi kendini milletin emrindeki biri olarak görür. Bunu siyaseten yapmaz, sahiden inandığı için yapar ki bu da o siyasetçiyi ve o siyasetçinin partisini bulunduğu yerde en güçlü kılar.

    AK Parti'yi güçlü kılacak olanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Eleştirilerimizi yapacak, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz" sözleri olduğunu hatırlatan Metiner, "Bir hareketi de, bir partiyi de asıl güçlü kılan budur. İstişareye, yani ortak akla önem vermesi. Eleştiriden kaçınmaması. Yanlışa yanlış, doğruya doğru deme cesaretini gösterebilmesi. Kendi özeleştirisini cesaretle yapabilmesi. Ben bunu kaç zamandır 'eleştirel sahiplenme' diyerek anlatıp duruyordum. Ama içimizden birileri bırakınız eleştiriyi en ufak bir nasihati bile “bozgunculuk, fitne!” diye boğmaya çalışıyorlardı. Kibir hastalığına yakalananların belirgin vasıflarından biridir bu: Nasihat onların nefsine pek bir ağır gelir! Sonuçta kendilerine de partilerine de herkesten çok onlar zarar verir. Dövünmek de hasbi insanlara kalır" ifadesini kullandı.

    Metiner devamında şunları aktardı:

    "Reis’im!

    Bu çağrına uyarak cesaretle bazı uyarılarda ve eleştirilerde bulundum. İnanın ki dediğiniz doğrultuda ciddi ve kapsamlı bir yenilenme-değişim olmazsa kibrin ve inatlaşmanın bedeli siyaseten ağır olur.

    Mademki cesaretimizi kuşanmaya çağırdınız bizi.

    O vakit mutlaka denilmesi gereken bir şeyi diyerek bitireyim.

    Pek çok değerli bakanlarımız ve parti yöneticilerimiz var. Arandığında hemen ulaşılabilen, gönderilen mesajı görür görmez anında dönüp arayan mütevazı insanlardır bunlar. Lakin milletin acil bir sorunu için şahsi cep telefonlarından aranıp not bırakıldığı halde tenezzül edip bir türlü dönüş yapmayan bakanlarımız ve yöneticilerimiz de var. Burnundan kıl aldırmayan, sürekli meşgul ve yoğun oldukları için lütfedip dönüş yapmayan başkaları da cabası… Küçük iktidar hesaplarıyla sizi beklentisiz sevenleri gücendirenleri saymıyorum bile…

    Bütün bunlar hem sizi sevenler hem de millet nezdinde ciddi gönül kırıklıklarına yol açıyor bilesiniz…"

    Etiketler:
    Mehmet Metiner, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yörede yaşanan halk tarafından keşfedilen ve tamamen doğal yollarla oluşan ada bölgede ‘Yüzen Adalar’ olarak biliniyor.
    Bingöl'ün 'Yüzen Adalar'ı
    Karikatür
    Eski AB Konseyi Başkanı Tusk, AB'nin çöküşüne ilişkin bir senaryo dile getirdi
    İnfografik
    Nisan'dan bu yana Afganistan'daki durum nasıl değişti?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet