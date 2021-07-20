Erdoğan: Maraş'ta yeni bir dönemin kapıları açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün haklarını koruyacaklarını belirterek, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" dedi.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki Türk çıkarlarını koruyacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümüne ilişkin olarak, "20 Temmuz zulme son verilen ve adaya barışın geldiği kurtuluş günüdür" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılı etkinliklerinde konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki sözlerini tutmadığını hatırlatarak, "Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur. Geçen gün beni arıyorlar, 'Ayın 20'sinde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacak mışsınız?' Ee, 'Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz' Bunun iznini herhalde sizden alacak değiliz" ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğinin, kimin gerginliği artırdığının muhakemesini uluslararası toplumun vicdanına bırakıyorum" dedi

Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için her türlü çabayı gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar" diye konuştu.

Erdoğan, Kıbrıs'taki müzakereler için de "Bizden kimse geriye dönüş beklemesin. Yeni müzakere süreci ancak iki devletli çözümle yürütülür" açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur" diye konuştu.

"Maraş'ta hayat yeniden başlayacak" diyen Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" diye konuştu.