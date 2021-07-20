Sahibinin elinden kurtulan dana markete girdi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana, akaryakıt istasyonunun marketine daldı.
Market çalışanları ve markette bulananlar sağa sola kaçıştı. Dananın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi.
Dana marketten çıkarıldı ve araca bindirilerek kesim yerine götürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sahibinin elinden kurtulan dana markete girdihttps://t.co/4OGGvUSN3l pic.twitter.com/S2k1Oinzf8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 20, 2021
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