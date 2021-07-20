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    Ertuğrul Özkök: Hepimiz farkındayız değil mi, ikinci bir Müslüman göçü ile karşı karşıyayız

    © AFP 2021 / BANARAS KHAN
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Afganistan'da yaşananlarla ilgili olarak "Gerçekçi olalım. Bize kuvvetli bir erken uyarı sistemi gerekiyor. Hepimiz farkındayız değil mi, ikinci bir Müslüman göçü ile karşı karşıyayız" dedi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugün yayımlanan yazısının 'Bu Müslümanlar kimden kaçıp kime, nereye geliyor' başlıklı bölümünde sözlerine "Gerçekçi olalım. Bize kuvvetli bir erken uyarı sistemi gerekiyor. Hepimiz farkındayız değil mi, ikinci bir Müslüman göçü ile karşı karşıyayız" diye başladı.

    'Afganistan'da Taliban'dan kaçanların akın akın Türkiye'ye geldiğini' söyleyen Özkök, "Hepimiz çok iyi bilincindeyiz ki, bu ülke artık ikinci bir 4 milyonluk Afgan göçünü kaldıramaz. O nedenle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu haklı.  Bu olay bir iktidar, muhalefet meselesi değil. Önümüzdeki seçimde iktidar değişse de değişmese de bu sorun hepimizin ailesinin kapısına kadar dayanacak" ifadesini kullandı. Özkök, şöyle devam etti:

    "Bu göçleri gördükten sonra şu soruları da artık kendi kendimize sormalıyız...

    Bir: Müslümanlar niye ülkelerinden kaçıyor?

    Suriye’de Müslüman, Müslüman’dan kaçıyor...

    Afganistan’da Müslüman, Müslüman’dan kaçıyor...

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    Esad’dan kaçan Suriyeli Müslüman, niye Irak’a, Mısır’a, Suudi Arabistan’a, Tunus’a kaçmıyor?

    Mollalar rejiminden kaçan Müslüman İranlı niye başka bir Müslüman ülkeye değil de Türkiye’ye sığınıyor?

    Niye hepsi Türkiye’de?

    Ve hangi Türkiye’de...

    Evet önümüzdeki gerçek şu: Müslüman’dan kaçan Müslüman Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne sığınıyor... Hangi Türkiye’dir o?

    98 yıldır Cumhuriyet’ini yaşatan...

    75 yıldır çok partili demokrasisini işleten, serbest seçimler yapan...

    Anadolu’nun, Trakya’nın yoksul köy, kasaba çocuklarına Nobel yolunu, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yolunu, başarılı işinsanı, biliminsanı, sporcu, sanatçı yolunu açan Türkiye’ye...

    Kız çocuklarının gittiği okulun önüne bomba yüklü kamyonu bırakan güya Müslüman Taliban’dan kaçan Afgan anne baba çocuğunu alıp nereye geliyor?

    Okullarında, üniversitelerinde kız öğrenci sayısı erkekleri geçen laik Türkiye Cumhuriyeti’ne...

    Pandemide bütün vatandaşlarına test yapan, takip eden, aşı yapan...

    Çocuklarını devlet okullarında bedava okutan...

    Şu Müslüman dünyanın hâlâ serbest seçim yapan, demokrasisini iyi kötü işleten tek Müslüman ülkesine...

    İşte oraya geliyor...

    Evet bir kısmı burayı daha da ileri bir demokrasi ülkesine sığınmak için bekleme odası olarak kullanıyor... Ama büyük kısmı da burada kalıyor...

    Yeni bir Afgan göçü kapımıza dayanmışken...

    İşte bunları bir kere daha iyi düşünelim...

    Şu Müslüman aleminde 'Ümmet' diye bir şey kalmadı... Ama hâlâ millet denilebilecek, hâlâ devlet denilebilecek bir Türkiyemiz var...

    Hepimiz... Ama hepimiz kıymetini iyi bilelim bu kutsal vatanın... Çünkü şu Müslüman aleminde hiçbirimizin gidecek başka bir vatanı yok."

    Etiketler:
    Ertuğrul Özkök, Türkiye, Göç, Müslüman, Afganistan
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