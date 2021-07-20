Hırsızlık şüphelisine sokak ortasında dayak kamerada

İstanbul Bahçelievler'de inşaat halindeki binadan hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen kişi, kendisini gören 3 kişi tarafından dakikalarca dövüldü. Şiddet anları çevredekilerin kameralarına yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de iddiaya göre girdiği inşaattan malzeme çalmak üzere olan bir kişi, yan binada oturan sokak sakini tarafından yakalandı.

İkili arasında çıkan arbedeye sokakta ikamet eden iki kişi daha katıldı. Hırsızlık şüphelisi, 3 sokak sakini tarafından dakikalarca dövüldü.

Yanındaki bıçağı çıkaran şüpheli, kendisine saldıranlardan bir kişiyi iki yerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları karakola götürdü. İfadelerinin alınmalarının ardından da hepsi serbest bırakılırken yaşananlar mahallelinin kamerasına yansıdı.