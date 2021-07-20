'Kurban kesmek kesinlikle yasaktır' afişinin altında kurban kestiler

İstanbul'da tüm uyarılara rağmen yine kaçak kesim yapıldı. Sultangazi'de 'Bu alanın tamamında kurban kesmek kesinlikle yasaktır' afişinin asılı olduğu alanda bile kurban kesildi.

İstanbul'da kurbanlar yine boş arsa ya da yol kenarlarında kesildi.

Sultangazi'de kesim merkezlerine gitmek yerine yol kenarlarını tercih edenlerden bazıları belediyenin yasak afişinin altında kurbanlarını kesti.

'Bu alanın tamamında kurban kesmek kesinlikle yasaktır' afişinin asılı olduğu alanın tamamında uyarıya rağmen çok sayıda kişi kesim yaptı.

Kaçak kesim yapılan alanlar havadan görüntülendi. Kaçak kesimlerin görüldüğü yerlerden birisi de Sultangazi'de bulunan Uğur Mumcu Mahallesi oldu. Kaçak kurban kesimi yapılan yere gelen polis ve zabıta ekipleri ceza kesti.

Çevre Bakanlığı bayramdan önce yaptığı açıklamada şu duyuruyu yapmıştı:

"Çevre Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veya suya veren kurban kesim yerlerine 72 bin 197 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 794 lira idari para cezası verilecek."