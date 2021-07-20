Kılıçdaroğlu’ndan bayram kutlaması: Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı’nı kutladı.
Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 20, 2021
İyi bayramlar Türkiye! pic.twitter.com/r81cNTndsa
Kılıçdaroğlu mesajında “Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye” ifadelerini kullandı.
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