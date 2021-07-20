Balık çiftliğinde kaza: İşçinin kolu koptu, hayati tehlikesi sürüyor

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük körfezindeki bir balık üretim çiftliğinde çalışan işçinin kolu, çekme halatına sıkışması sonucu dirseğinden koptu. Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan işçinin kolunun dikildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Körfezi'ndeki özel bir şirkete ait balık çiftliğinde çalışan işçi evli ve iki çocuk babası 37 yaşındaki Gökhan Özmen'in balık ağını kaldırmak için çeken halata kolunun sıkışması sonucu kolu dirsekten koptu.

Arkadaşlarının yardımı ile tekne ile önce karaya ardından ambulans ile Muğla'ya daha sonra ise İzmir'deki özel bir hastaneye kaldırılan Özmen'in kolu operasyon ile yerine dikildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı çiftlik yöneticilerinden üç kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Hayati tehlikeyi atlatamayan Özmen için yakınlarından ve vatandaşlardan acil kan bağışı yapılması istendi.