Çaldıkları parayla tatil yaparken yakalandılar

Konya'da kargo firmasındaki içinde 260 bin lira bulunan çelik kasayı çalan 6 kişiden 5'i, Antalya'da tatil yaptıkları otelde yakalandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen olayda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firmasının şubesinden içerisinde 260 bin lira olan çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, otomobili kullanıldığını tespit etti. Polis, yapılan çalışma sonucu iş yerine giren hırsızlık şüphelisi 6 kişinin kimliklerini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte plakasız otomobilin farının kırık olduğu saptandı. Otomobilin Yahya B.'ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, Yahya B.'nin Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir otelde tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

Otele operasyon düzenleyen ekipler, çaldıkları çelik kasayı fleks ile açan Yahya B. ile Ecevit A., İ.D., Can Ahmet Doğru ve Samet Gültekin’i Alanya'da yakaladı. İş yerinin eski çalışanı Abdullah Sümbül ise Konya'da gözaltına aldı.

Çelik kasayı fleks ile açarak içindeki 260 bin lirayla tatile giden 5 arkadaş, paradan geriye kalan 33 bin lirayı teslim etti. Konya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, kargo firmasının eski çalışanı Abdullah Sümbül, Can Ahmet Doğru ve Samet Gültekin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.