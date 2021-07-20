Asiltürk: 'Siyasi görüşünüz farklı olabilir, düşman olmayın' mesajımın kitlelere ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Türkiye'de siyasetin çok kırıcı olduğunu belirterek "Ben 'Siyasi görüşünüz farklı olabilir ama birbirinize düşman olmayın' diyorum. Ama benim bu mesajlarımın geniş kitlelere ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs ziyaretinde eşlik eden heyette yer alan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Asiltürk'ün Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçekleştiren CHP - MSP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Selvi, "O nedenle Kıbrıs Barış Harekâtı onun için başka bir anlam ifade ediyor" dedi.

Asiltürk'e Erdoğan ile görüşmesini ve siyasetteki kutuplaşma uyarısını hatırlattığını kaydeden Selvi, aldığı yanıtı şöyle aktardı: