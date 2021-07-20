Trabzon’da belediye başkanı, kurban keserken yaralandı

Trabzon'da acemi kasaplar, hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, en yakın hastanelere başvurdu. Kentte hastanelerde toplam 127 kişi, tedaviye alındı.

Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da kurban keserken yaralandı. Kolundan yaralanan Aydın, ilçe devlet hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.