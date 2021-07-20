Serdar Ortaç: Evliliği beceremedim, siz mutlu olun

Sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen evli çiftlere “Ben evliliği beceremedim siz mutlu olun” dedi.

Muğla’da bir performans sergileyen şarkıcı Serdar Ortaç, ‘Bilsem Ki’ şarkısını söylemeden önce konseri izlemeye gelenlerle sohbet etti.

Sohbet esnasında evli çiftlere ‘Memnun musunuz evlilikten’ diye soru soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun" dedi.

Ortaç, sohbet sonrası tüm çiftleri dansa kaldırdı.