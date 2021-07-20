Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası helikopterle havadan denetlendi: Bayramın ilk gününde trafik sakin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta, helikopter ile havadan trafik denetimi yaptığı belirtildi.

Vali Sezer, alınan tedbirlerle ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'den bilgi aldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Kurban Bayramı nedeniyle arttırılan tedbirler kapsamında, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolu güzergahındaki uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerince 24 saat esasına göre denetim yapıldığı bildirildi. Kara yolundaki araç yoğunluğunun olmadığı gözlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na ait helikopter ile yapılan denetimde; Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser İsa Söğüt ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mutat Cihan'da hazır bulundu.



