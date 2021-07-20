Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs ziyaretinde gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa’da gençler ile bir araya geldiği özel program kapsamında kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Kapalı Maraş ile ilgili bir soruya Erdoğan "Biz gelirken Kapalı Maraş'ı görelim dedik. Şu an yüzülüyor orada. Çık hızlı mesafe almamız lazım. Bu güzelim bölge, güzelim deniz atıl vaziyette kalmasın" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta yönelik resmi ziyareti kapsamında Lefkoşa'daki Büyük Han'da gençlerle bir araya geldi.

Soru-cevap kısmında söz alan Girneli peyzaj mimarı ve bisiklet milli takım sporcusu Yağmur Aydındağ, Kıbrıs Türkleri için Erdoğan'ın hem şahsının hem de makamının son derece önemli olduğunu söyledi.

Aydındağ, "Yüce Rabb'im hem size hem bize değil 2023'leri, sizlerin liderliğinde 2033'leri görmeyi nasip eylesin" dedi.

'Külliyeyi Beşparmak Dağları'na sırtımızı dayayarak, böyle bir yerde yapmayı planladık'

Erdoğan, "Kıbrıs denilince aklınıza ilk ne geliyor? Fetihler mi hellim mi?" diyen soran Aydındağ'a, şu yanıtı verdi:

"Hellim peyniri gelmiyor dersek ayıp olur. Şu anda malum Kıbrıs'ın en güçlü kalemlerinden bir tanesi hellim peyniri. Tabii bizim aklımıza 74 geliyor. Çünkü 1974, o mücadele de o savaş da çocukluğumuzun en hareketli çağlarıydı ve buralardaki zafere giden o yolda Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, öbür tarafta Başbakan merhum Ecevit, Başbakan Yardımcısı Erbakan ve bunlarla birlikte milletimizin verdiği mücadele unutulur gibi değildi. Verilen bu mücadele neticesinde de hamdolsun, bu zalim diyeceğim artık, Yunanların elinden kurtarılmış oldu. Bu mücadele ile birlikte adeta dünyada bize karşı Haçlı Seferi zihniyetini yeniden ortaya koymak isteyenlere Türkler olarak büyük bir ders vermiş olduk. O günden aklımda kalan en önemli başlık nedir diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Beşparmak Dağları'dır. Şimdi de inşallah yapacağımız külliyeyi de Beşparmak Dağları'na sırtımızı dayayarak, böyle bir yerde yapmayı planladık Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber."