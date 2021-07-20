Elazığ'da örtü yangını: 170 dönümlük alan zarar gördü

Elazığ'ın Koçkale köyü sınırlarındaki Mastar Dağı'nda bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye takviye olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de gönderildi.

Ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 170 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.