Bakan Koca: Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780 Türkiye’nin her yerinde aklımızda olsun

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vatandaşları iki doz aşı olmaya davet etti. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780 Türkiye’nin her yerinde aklımızda olsun hatırlatmasını yaptı.