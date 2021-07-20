Bakan Koca: Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780 Türkiye’nin her yerinde aklımızda olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları iki doz aşı olmaya davet ederek, "Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır" dedi.
Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780 Türkiye’nin her yerinde aklımızda olsun" ifadelerine yer verdi.
İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8.780. TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE AKLIMIZDA OLSUN.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bugün 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldığını 8 bin 780 kişinin testinin pozitif çıktığı, 46 kişi hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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