Erzincan Havalimanı’nın ismi ‘Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ olarak değiştirildi

Erzincan Havalimanı’na eski Başbakan Yıldırım Akbulut’un ismi verildi. İsim değişikliği nedeniyle düzenlenen törende konuşan Akbulut'un kızı Çiğdem Kırca, "Bu havalimanının Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak adlandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Nisan'da hayatını kaybeden eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un isminin Erzincan Havalimanına verileceğini bildirdi.

Erzincan Havalimanı’nın isminin değiştirilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra isim değişikliği bugün akşam yapılan törenle gerçekleştirildi.

Erzincan’da düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Akbulut ailesi ve çok sayıda Erzincanlı katıldı.

Vali Mehmet Makas, Erzincan'ın yetiştirdiği bir devlet adamına vefa gösterildiğini söyledi. Akbulut ailesi adına konuşan Yıldırım Akbulut'un kızı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, "Sevgili babamız gençlik yıllarından başlayarak hayatının son anına kadar ülkeye hizmet için çalışmıştır. Ülkemizde çok şerefli görevleri yapmak ona kısmet olmuştur. Bu havalimanının Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak adlandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.