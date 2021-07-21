Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasında yıkıma başlandı

İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi'nin yanındaki dahiliye servisinin bulunduğu 8 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkım çalışmaları boyunca geçici olarak kullanıma kapatılan acil servis, çalışmalar süresince eski yerinde hizmet verecek.

1936 tarihinde, 225 yataklı olarak faaliyete başlayan, geniş koridorları ve yüksek tavanlarıyla tarihi bir önem taşıyan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasının da tarihi yapılara uygun olarak inşa edilmesi bekleniyor.