Drift cezası: Otomobile 60 günlüğüne el kondu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde H.D., otomobiliyle drift yaparak diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Otomobilin plakasından yola çıkarak ulaşılan H.D. gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre H.D.'ye drift yaptığı için 6 bin 700 lira ve tedbirsiz ve saygısız araç kullanmaktan 144 lira ceza kesildi. Ayrıca otomobiline 60 günlüğüne el koyuldu. H.D. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da suç duyurusunda bulunuldu.