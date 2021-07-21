Suruç eylemlerine polis müdahalesi

20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen saldırıyı anmak için düzenlenen eylemde, olayla ilgili soruşturmanın etkin yürütülmediğine dikkat çekildi. Yaşamını yitirenlerin aileleri, adalet arayışına devam ettiklerini kaydetti.

Polis, 'suç unsuru içeren sloganlar atıldığını' söyleyerek eyleme müdahale edileceği uyarısında bulundu. Ardından biber gazlı müdahale sonrası polis bazı eylemcileri gözaltına aldı.

İstanbul'daki eyleme Suruç Aileleri İnsiyatifi, Suruç patlamasından yaralı kurtulanlar, HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya ve Züleyha Gülüm de katıldı. Anmada konuşan aileler 6 yıldır adalet aradıklarını, adalet aramaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ankara ve İzmir'de de anma eylemlerine polis izin vermedi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir'deki eyleme, HDP'li milletvekilleri Murat Çepni ve Serpil Kemalbay da katıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kobani'ye yardım götürmek isteyenlere yönelik bombalı saldırıda 33 kişi yaşamını yitirmiş 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.