Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Türkiye'de bir 'iş beğenmeme sorununun' olduğunu savundu. Tezel, "Göçmenleri tartışırken, iş gücüne yaptıkları katkı ve bizim gençlerin iş beğenmemesini de ele almalıyız" ifadesini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Antalya'da verilen '5 bin liraya çalışacak otobüs şoförü aranıyor' ilanını köşesine taşıdı.

Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan'ın "Günlerdir ilan veriyoruz ne arayan var ne soran. Nedenini biz de anlamadık. Açıkçası şaşkınız" dediğini hatırlatan Tezel, haberle ilgili gördüğü yorumları şöyle aktardı:

"Haberle ilgili yorumlar daha ilginç: 'Adam 5 bin TL için itiyle, uğursuzuyla mı uğraşacak bu sıcakta?', '5 bin TL ne ki, ayıptır bütün gün direksiyon sallayacak adama 5 bin TL teklif bile edilmez.', '5 bin TL'ye o sıcakta bütün gün, hem de insanlarla trafikte otobüs sürecek insanı zor bulursunuz.', 'Köle misin, işçi mi? Köleysen şartlar senin için ideal. İşçiysen değil.'

Farklı düşünenler de var. İşte o yorumlar: 'Yorumlara bakıyorum şaka gibi. İnsanlar 5 bin TL'yi beğenmiyor. Sıcakmış, çalışma saatleri çokmuş.', 'Ülkenin mülteci cennetine dönmesinin bir sebebi de iş beğenmeyenler. O işi şimdi yabancılara verseler kıyameti koparırsınız. Hem işsizlikten şikayet edip hem iş beğenmiyorsunuz.'

Bu son yorum benim daha önce defalarca yazdığım Türkiye'de iş beğenmeme sorununu tekrar tartışmamız gerektiğini gösteriyor."

Bu noktada "5 bin lira yüksek bir ücret değil ama işsiz biri için 5 bin lira + sigorta + yemek vs. bir seçenek olamaz mı? Ama işe talip olan çıkmamış" görüşünü dile getiren Tezel, "Doğu Karadeniz'de çayı Afrikalı göçmenler topluyor. Van'da Afganlar çobanlık yapıyor. Büyük şehirlerde fırıncı, ayakkabıcı, marangoz, kaportacı, demirci gibi ustalık gerektiren mesleklerdeki ara eleman eksikliğini de Suriyeli, Özbek göçmenlerle gideriyoruz" ifadesini kullandı.

'İş bulma, bir hayat kurma umudu ülkemizde daha fazla'

Tezel, "Bugün bizim gençlerin beğenmediği mesleklerde çalışan göçmenler gelecekte usta ve işveren olacaklar" dediği yazısına şöyle devam etti:

"Türkiye'de son günlerde ülkeye giriş yapan Afgan göçmenler tartışılıyor. Ülkeye kaçak giriş yapan göçmenler güvenlik, demografik yapı, Kovid-19 salgını açısından önemli bir sorun. Peki, bu insanlar neden Pakistan'a gitmiyor? İran'da durmayıp Türkiye'ye geçiyorlar? Çünkü iş bulma, bir hayat kurma umudu ülkemizde daha fazla.

Göçmenlerle ilgili önemli haberler yapan Ali Kemal Erdem, göçmen işçi çalıştırılan sektörden yetkililerle konuşmuş. Örneğin Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt, 'Yabancı işçiler olmasa ekonominin gidişatı parlak olmaz. Çoğu fabrika gündüz yerli insanlarımızı çalıştırırken, gece vardiyalarında kontrol fazla olmadığı için yabancıları çalıştırıyor. Ekonomi ve ihracatın büyümesi genelde yabancıların sayesinde oluyor' diyor.

Çağlayan'da bir tekstil atölyesinin sahibi Abidin Taşçı, yabancı işçilerin çekilmesi durumunda bu piyasadaki üretimin yüzde 50 oranında azalacağını iddia ediyor. Göçmenleri tartışırken, iş gücüne yaptıkları katkı ve bizim gençlerin iş beğenmemesini de ele almalıyız!"