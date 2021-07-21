Bakan Selçuk'tan kafa kesme görselleri kullanan çocuk dergisi hakkında açıklama: Yetki ve sorumluluk alanımız dışında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyanet-Sen’in, 'idam, kafa kesme' sahnelerinin yer aldığı çocuk dergisi hakkında bakanlığa yönelik verilen soru önergesine, "Bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren herhangi bir husus bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergeleri verdiler.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP’li Kaya, Bakan Selçuk’a, "Diyanet-Sen Çocuk dergisinin dağıtımı yasaklanacak mıdır? Çocuklarımızın zihinsel ve ruhsal gelişimini bozan dergiyi çıkartan Diyanet-Sen yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılacak mıdır? Dağıtımı yapılan Diyanet-Sen Çocuk dergisi toplatılacak mıdır?" sorularını yöneltti.

HDP’li Güzel de "Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’in çıkarmaya başladığı çocuk dergisinde kullanılan savaş, idam ve kafa kesme görselleri bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Söz konusu görsellerin kullanıldığı dergi hangi yaş aralığına hitap etmektedir? Kullanılan görseller çocuklar için pedogojik açıdan uygun mudur? Uygun değilse birçok uzman tarafından pedagojik açıdan son derece sakıncalı bulunan dergiyi çıkaranlar hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılacak mıdır? Söz konusu derginin yayınını durdurmak için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?” sorularını yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili sorulara "Soru önergesinde belirtilen konuda, bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren herhangi bir husus bulunmamaktadır" yanıtınını verdi.