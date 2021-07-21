Sedat Ergin yazdı: Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ne anlatıyor?

Sedat Ergin, 'Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ne anlatıyor?' başlıklı yazısına, "Bu iddianame önemliydi, çünkü Akıncı Hava Üssü 15 Temmuz darbe girişiminin karargâhı olarak kullanılmıştı. Örneğin, kalkışmayı yönlendiren FETÖ’nün sivil imamları Akıncı’da üslenmişti. İddianame, aynı zamanda Hava Kuvvetleri’nin kalkışmadaki rolüne de odaklandığı için, 15 Temmuz gecesi Türk hava sahası üzerindeki hareketlerin önemli bir bölümünü izleyebilmek bakımından da oldukça bilgilendiriciydi" sözleriyle başladı.

Akıncı Üssü Davası iddianamesini hatırlatan Ergin, "Darbe girişimin kilit ismi Adil Öksüz, iddianamede Fetullah Gülen’den sonraki iki numaralı sanıktı ve metinde geniş bir şekilde söz ediliyordu. Kendisiyle ilgili delil değerlendirme bölümünde fotoğrafları da vardı. İlk fotoğraf, Öksüz’ü Pensilvanya’da Fetullah Gülen’in önünde yere diz çökmüş olarak gösteriyordu. Bir diğer fotoğraf, Öksüz’ün 11 Temmuz 2016 tarihinde, yani darbe girişiminden beş gün önce New York’taki Kennedy Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında alınmış olan kamera kaydıydı. Bu fotoğraf ABD makamları tarafından Ankara’ya iletilmişti. İddianamedeki diğer iki fotoğraf ise Öksüz’ü bu görüntüden iki gün sonra ABD dönüşü, 13 Temmuz 2016 günü İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan çıkarken gösteriyordu. Bu fotoğraf karelerinde Öksüz’ün yanında davanın üç numaralı sanığı olan bir diğer sivil imam Kemal Batmaz da vardı" ifadesini kullandı.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin 2 numaralı sanığı Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nde olduğu tespitlerine yer verildiğine dikkat çeken Ergin, "İddianamede Adil Öksüz’ün 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde olduğu tespiti yer alıyor. Zaten Öksüz kalkışmanın hemen ertesi günü 16 Temmuz’da öğle saatlerinde Akıncı Üssü’nün civarında açık arazide Jandarma tarafından yakalanmış ve ifadesinde orada 'arsa bakmakta olduğunu' söylemişti. Gelgelelim Öksüz gözaltına alınmasına karşılık, daha sonra Ankara Batı Adliyesi’nde garip bir şekilde serbest bırakılmış, ardından firar etmişti" diye yazdı.

"Öksüz’ün nasıl olup da kamera görüntüsünün olmadığı o dönem bu dosyayı izleyen herkesin dikkatini çekmişti" diyen Ergin, "15 Temmuz darbe davaları üzerinde önemli bir uzmanlığı olan değerli meslektaşım Müyesser Yıldız’ın kendi bloğunda geçen 14 Temmuz’da yazdığı 'Beş Yıl Sonra Ortaya Çıkan Dikkat Çekici Detay' başlıklı yazısı, Öksüz’le ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Yıldız, Akıncı Üssü davasının geçen 12 Temmuz’da açıklanan gerekçeli kararına atıf yaparak, Öksüz’ün üste bulunduğunu kanıtlayan görüntülerin bulunduğunu yazdı. Meslektaşımız yazısında gerekçeli karardan alıntılar da yapıyor. Bu alıntılardan birinde, 'Kamera kayıtlarına ilişkin görüntü çözüm tutanakları, görüntülerden elde edilen tutanaklar ve bilirkişi raporlarının Ankara Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü uzmanlık raporu ve Adli Tıp Kurumu raporları alınarak darbe girişimi sırasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda (Akıncı) bulunan sanıkların tespit edildiği' belirtiliyor" ifadesini kullandı.

Ergin yazısının devamında şunları kaydetti:

"Gerekçeli kararın 6.347’nci sayfasında, Yıldız’ın da aktardığı gibi, üsteki 143’üncü Filo’nun güvenlik kamerasında çıkan görüntülerin tek tek isimlendirmeleri yapılırken, 16 Temmuz 2016 tarihindeki akışın bir bölümünde aynen şöyle deniyor:

"Saat 10:15’te Öğretmen Gazinosu kapısının önünde büyük bir kalabalığın toplandığı, sivil kıyafetli olarak sanık Adil Öksüz’ün, elinde el çantası ve bir valizle kapı önündekilerle konuştuğu, sanık Nurettin Oruç’un elinde el çantasının bulunduğu, kapı önündeki kalabalık askeri grubun sivil imamları Öğretmen Gazinosu’ndan uğurladıkları, onların peşinden Öğretmen Gazinosu’nun bir anda boşaldığı..."

Bu arada Anadolu Ajansı, dün söz konusu teknik raporlarda anlatımı yapılan Öksüz’e ilişkin görüntüleri 'Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki Görüntüleri Ortaya Çıktı' başlığıyla servise koydu. Bu görüntüler birçok TV kanalı aracılığıyla kamuoyuna ulaşmış oldu.

Öksüz’e ilişkin bu görüntülerin, iddianamenin savcılık makamı tarafından 31 Mart 2017 tarihinde mahkeme heyetine sunulmasından dört yıldan da fazla bir süre sonra ortaya çıkmasının tartışma yaratması muhtemeldir.

Kuşkusuz, kamuoyunda bu görüntülerin neden daha önce paylaşılmadığı hususunda sorular belirecektir. Bu çerçevede yetkili makamlar tarafından konuya açıklık getirilmesinde yarar var.

Ancak böyle de olsa, yöneltilebilecek bu sorular 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin önemli bir gerçeğini, yani Adil Öksüz’ün o gece Akıncı Üssü’nde bulunduğu gerçeğini herhangi bir şekilde etkilemiyor. Aksine, çıkan görüntüler bu gerçeği bir kez daha vurgulamış oluyor.

15 Temmuz’un eksenini görmek için, Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’nde 143’üncü filonun koridorundaki görüntüsüyle, Pensilvanya’da Fetullah Gülen’in huzurunda yerde oturduğu fotoğrafı arasında bir düz çizgi çekmek yeterlidir.