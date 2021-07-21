Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerde partiler arası bayramlaşma etkinlikleri video konferans yoluyla gerçekleşti.

AK Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP heyetiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar ile Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'in bulunduğu CHP heyetiyle görüşmede, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Öztunç, iki bayramdır video konferans yöntemiyle bayramlaştıklarını belirterek, önümüzdeki bayramda yüz yüze bir araya gelebilme temennisinde bulundu.