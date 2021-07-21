Hatay'da orman yangını

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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