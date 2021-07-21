Sabah yazarı Ardıç: Türkiye, attığı bu adımla Avrupa Birliği'ne girmeyeceğini de açık seçik beyan etmiş oluyor

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci olacaksa iki eşit egemen devlet arasında olabilir" sözlerini "Türkiye, attığı bu adımla ,Avrupa Birliği'ne girmeyeceğini de açık seçik beyan etmiş oluyor" şeklinde yorumladı.

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretini köşesine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs'a 'külliye' ile 'yeni parlamento binası' müjdelerini hatırlatan Ardıç, "Türkiye, attığı bu adımla Avrupa Birliği'ne girmeyeceğini de açık seçik beyan etmiş oluyor. Avrupa her fırsatta Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini belirtip duruyor. Angela Merkel daha geçen gün tekrarladı. Türkiye de bunun mümkün olmayacağını açık seçik belirtip duruyor. Bu, Avrupa açısından 'sizi almayız', Türkiye açısından da 'o zaman biz de girmeyiz' tavrıdır" dedi.

Ardıç, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri 'komedi' olarak yorumlayarak, "Ama komedi daha yıllarca oynanacak. Onlar 'aldık alıyoruz' diye oyalayacaklar, biz de 'girdik giriyoruz' diye avunacağız" dedi.

Ardıç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi için bazı şartlar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bir kere daha özetleyelim:

Türkiye Kıbrıs'tan askerini çekmediği sürece AB'ye giremez.

Türkiye Suriye'den, Libya'dan çekilmediği sürece de AB'ye giremez.

Türkiye, enflasyonunu yüzde 3'e düşürmediği sürece de AB'ye giremez.

Belki hepsinden önemlisi, Türkiye Müslüman olduğu sürece de AB'ye giremez. Yani ilelebet.

Bunu hem biz biliyoruz hem de onlar biliyorlar.

Karşılıklı "polim" yapılıyor.

Aha da "halkın anlayacağı" şekilde anlattım.

Ama siz isterseniz daha yıllarca pek kimsenin okumadığı gazetelerin pek kimsenin okumadığı dış haberler sayfalarında başı bitmez sonu gelmez yorumlar falan izleyebilirsiniz."