Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tatilciler Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi.

D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.