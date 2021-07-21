İmamoğlu: Balkanlar'da gönüller yapmaya geldik

İBB tarafından, Üsküp ile Saraybosna’da 50 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvanın kesildiği organizasyonda, kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İmamoğlu, etkinlikte "Balkan coğrafyasında gönülleri yapmaya geldiklerini" belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balkanlar’daki kurban organizasyonu için İBB Meclis Üyesi Orhan Çakır, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’tan oluşan heyet çalıştı.

Üsküp, Prizren, Manastır, Priştina ve Saraybosna’da ziyaretler düzenleyen heyet, Prizren’de Osmanlı Padişahı Sultan 1.Murad türbesini, Manastır’da Atatürk’ün okuduğu Askeri İdadi’yi, Ohrid’de Halveti Hayati Tekkesi ile Zeynel Abidin Paşa Camisi’ni gezdi.

Üsküp Devlet Radyosu’na konuk olan İBB Meclis Üyesi Orhan Çakır, "Başkanımız bizi yolcu ederken, ‘Oradaki tüm dostlarımıza selamlarımızı iletin. Balkanlarda sadece kurban kesip dağıtmaya değil gönüller yapmaya geldiğimizi de ifade edin” dedi. Bu güzel coğrafyaya, eğitim, kültür ve gençlik politikaları anlamında daha çok dokunacağız" ifadelerini kullandı.

Organizasyon kapsamında, Makedonya Üsküp’te 50 büyükbaş, Bosna Hersek Saraybosna’da ise 300 küçükbaş hayvan kurban kesimi yapıldı. Kesilen kurbanlıklar, yine Balkan coğrafyasından temin edildi.

Kesilen hayvanların etleri Balkanlar’daki 4 bin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Organizasyonun Saraybosna ayağında kesilen kurbanların 100 tanesi ise yoksul ve kimsesizlere yemek hizmeti sağlayan bir aşevine bağışlandı.