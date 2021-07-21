Kayıt
16:16 21 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kahramanmaraş'ta otobüste iki kız kardeşe taciz ve saldırı iddiası

    Kahramanmaraş'ta otobüste iki kız kardeşe taciz ve saldırı iddiası

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045018452_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_d3b32002f5d81829e26c84f3192016b1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107211045018545-kahramanmarasta-otobuste-iki-kiz-kardese-taciz-ve-saldiri-iddiasi/

    Kahramanmaraş'ta Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, bindikleri özel halk otobüsünde Adem A. ve Aydın A.'nın kendilerine sözlü tacizde bulunup, saldırdığını öne sürdü. İki kardeşin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    DHA’nın haberin göre, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen olayda özel halk otobüsüne binen Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, Adem A. ve Aydın A.'nın önündeki koltuğa oturdu. 

    Bir süre sonra Adem A. ve Aydın A., kız kardeşlere sözlü tacizde bulunmaya başladı. Kardeşlerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler hakaret etti. Bu sırada Şeyma Pak, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladı.

    Adem A. ve Aydın A. durakta inmek isterken Şeyma Pak'ın elinden telefonu almak için kardeşlere saldırdı. Bunun üzerine otobüs şoförü ile diğer yolcular şüphelilere müdahale etti ve arbede yaşandı. 

    İhbar üzerine gelen polisler, Adem A. ve Aydın A.'yı gözaltına aldı. İfadelerinde kendi aralarında konuştuklarını ve kız kardeşlerin yanlış anlayıp kendilerine müdahale ettiklerini öne süren 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    ‘Arka koltuğa geçmememize rağmen hakarete devam edip küfretmeye başladılar’

    Şeyma Pak, şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kardeşiyle birlikte otobüse bindikten sonra şüphelilerin laf atmaya başladığını, kardeşinin bir süre sonra tepki gösterdiğini anlatan Şeyma Pak, "Bunun üzerine iki kişi sanki kendileri tacize uğramış gibi bağırmaya başladı. Baktım anlayacak gibi değiller, kardeşimi alıp arka koltuğa geçtik. Ama biz arka koltuğa geçmememize rağmen hakarete devam edip küfretmeye başladılar. Bir süre sonra ben sesimi yükselttim. Şoför geldi, sakinleştirdi bizi ve sonra yerine geçip bana polisi arayacağını işaret etti. 

    ‘Darp raporu alıp karakola gittik, ifadeyi verdikten sonra eve geldik’

    Polisi bekledik ve bu arada hiç susmadıkları için cep telefonu kamerasıyla kayıt aldım. Bunu fark edince durakta inmeye başladılar, inerken ağzımı eliyle kapattı. O sırada otobüs şoförü ile yolcular müdahale etmek zorunda kaldı ve kapıyı da kapatıp çıkmasını engelledi. Orada bir arbede yaşandı ve şoför de zarar gördü. Bir süre sonra polisler geldi ve dışarı çıktığımız da beni tehdit de etti. Darp raporu alıp karakola gittik, ifadeyi verdikten sonra eve geldik" dedi.

    ‘Aralarında cinsel içerikli şeyler konuşuyorlar’

    Büşra Pak ise iki şüphelinin otobüste alkol aldığını, sürekli cinsel içerikli şeyler konuştuğunu iddia ederek, şunları söyledi:

    "Aralarında böyle cinsel içerikli şeyler konuşuyorlar ve ben bundan rahatsız oldum. Bize söylediklerini fark etmedim, toplum içinde öyle konuşmamaları gerektiğini düşündüğüm için arkamı döndüm ve ters ters baktım susmalarını istediğim için. Sonrasında yine devam ettiler bu şekilde konuşmaya. Sonra yüzümü silmek için maskemi indirdim ve 'Ağzı burnu çok güzelmiş, çok güzelsin' diyerek bana karşı konuşmaya başladı. Arkamı dönüp 'Ne diyorsun?' dedim biraz sesimi yükselterek. 

    ‘Otobüsün içerisinde hem sigara içiyor hem alkol alıyor’

    Otobüste alkol kullanıyor ve sürekli çakmak sesleri geliyor sigarasını yakıp söndürüyor. Otobüsün içerisinde hem sigara içiyor hem alkol alıyor. Arkamı dönüp uyardım ve sanki ben onları rahatsız etmişim gibi bana bağırmaya başladı. Arkadaşı da aynı şekilde sesini bayağı bir yükseltti. Şoför uyardı ortamı yumuşatmaya çalıştı. Sonrasında kapalıyız diye laf söylediler, argo konuştular” dedi.

    İlgili konular:

    Hakimden, para cezası isteyen taciz sanığına: Artık birinin sana 'Dur' demesi lazım
    Kayseri'de motosikletli taciz şüphelisi yakalandı: 'İyi çekin, yakışıklı çıkayım'
    Sözlü tacizden gözaltına alındı, elindeki döner ayranı bırakmadı
    Etiketler:
    iddia, Saldırı, Kadına yönelik taciz, Kahramanmaraş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sulama ve enerji üretimi amaçlı kullanılan Kemer Barajı, bölgedeki yaklaşık 250 bin dekar alanın sulanmasına katkı sağlıyor. Barajdaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 58 iken bu yıl yağışların yetersizliği ve yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 20'ye geriledi.
    Arapapıştı Kanyonu'ndaki sular çekildi: ‘Çamur deryasından başka bir şey yok’
    Karikatür
    Rusya: ABD'nin Avrupa'ya hipersonik silah konuşlandırması son derece istikrarsızlaştırıcı olur
    Tsirkon hipersonik kruz füzesi
    Tsirkon hipersonik kruz füzesi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet