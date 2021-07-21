Oksijen tüpü çalışırken sigara içmek isteyen adam hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan 56 yaşındaki Alptekin Tekinalp, odasında sigara içmek için çakmağını yaktı. Bu sırada çalışır vaziyette olan oksijen tüpü alev aldı.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Tekinalp, ağır şekilde yaralandı.

Tekinalp, merkez çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tekinalp, yoğun bakım ünitesine alındı. Tekinalp, yaklaşık 20 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Tekinalp'in cenazesi otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi ve Kartepe İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.