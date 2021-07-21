6 bin nüfuslu ilçe 60 bine çıktı: Belediye tüm izinleri kaldırdı

Bartın'ın Amasra ilçesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. İlçe merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Plajda ise şemsiye açacak yer kalmadı. İlçe Belediye Başkanı Recai Çakır, nüfusun 60 bin kişiye ulaşmasıyla belediyedeki tüm izinleri kaldırdıklarını açıkladı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşanırken, ilçe merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu, plajda şemsiye açacak yer kalmadı.

Trafik polisleri araçları, Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese sahasının önündeki otoparka yönlendirdi.

Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda tatile gidenler, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Büyük Liman mevkisinde bulunan plajda ise şemsiye açacak yer bulunamadı.

Denize girenler 35 derecelik hava sıcaklığında top oynadı. Plajda yer bulamayan bazı tatilciler de kenardaki ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

‘Rezervasyonlarımız 1 hafta öncesinden yüzde 100 oranında tamamen dolmuştu’

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "9 günlük bayram tatili nedeniyle rezervasyonlarımız 1 hafta öncesinden yüzde 100 oranında tamamen dolmuştu. Özellikle yakın iller olan Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile İstanbul´dan ve Türkiye´nin en uç bölgesinden Antalya´dan bile yoğun şekilde tatil için gelen vatandaşlarımız var. İlçemizin nüfusu normal zamanlarda 6 bin 600´dür. Ama şimdi 60 bin kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun için belediye olarak bütün izinleri kaldırdık" dedi.