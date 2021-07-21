Dünya genelinde 3 milyar 730 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı: Türkiye 9. sırada

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 730 milyon dozu geçti.

Çin 1 milyar 480 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 415 milyon 470 bin ile Hindistan, 338 milyon 490 bin ile ABD, 126 milyon 64 bin ile Brezilya, 87 milyon 120 bin ile Almanya, 82 milyon 590 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 65 milyon 580 bin ile Fransa, 63 milyon 930 bin ile Türkiye, 62 milyon 700 bin ile İtalya, 58 milyon 810 bin ile Endonezya, 55 milyon 110 bin ile Meksika, 54 milyon 770 bin ile Rusya, 51 milyon 710 bin ile İspanya, 46 milyon 20 bin ile Kanada, 33 milyon 80 bin ile Polonya, 27 milyon 830 bin ile Arjantin, 24 milyon 760 bin ile Şili ve 23 milyon 630 bin ile Kolombiya ve 22 milyon ile Güney Kore izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 166,27 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 28 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 164,90, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 136,68, San Marino'da 132,85, Bahreyn'de 132,14, Uruguay'da 131,51, Şili'de 129,54, İsrail'de 127,16, Katar'da 124,29, Faroe Adaları'nda 124,37, Kanada'da 121,92, İngiltere'de 121,66, Moğolistan'da 121,17, Singapur'da 116,87, Danimarka'da 114,26, Belçika'da 113,92, İspanya'da 110,60, Hollanda'da 109,89, Maldivler'de 107,17, Lüksemburg'da 105,41, Macaristan'da 105,13, Almanya'da 103,98 ve İtalya'da 103,70, Çin'de 102,72, Monako'da 101,39, Avusturya'da 101,26, ABD’de 101,21 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 63 milyon 997 bin 302 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 75,80 oldu. 39 milyon 60 bin 492 kişiye ilk doz, 21 milyon 268 bin 32 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 192 milyon 433 bini aştı, 4 milyon 137 binden fazla kişi hayatını kaybetti.