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    Çeşme kalabalık

    Çeşme Belediye Başkanı: 50 yaşındayım, Çeşme'yi hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim

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    İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle günlük nüfusun 1 milyonu aştığı belirtildi. Belediye Başkanı Ekrem Oran, "50 yaşındayım, Çeşme'yi hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim" dedi. Kurban Bayramı sürecinde Fethiye'nin nüfusunun da 1 milyonu geçtiği belirtildi.

    Çeşme, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü. İlçedeki yerli ve yabancı misafirler plajlarda kalabalık görüntüler oluşturdu.

    Ünlü Ilıca Plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sıcak havada denize girerek serinleyenlerin yanı sıra bazı misafirlerin gölgelik alanlar ve mesire yerlerinde piknik yapmayı tercih ettikleri gözlendi. 

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Anadolu Ajansı muhabirine, ilçenin tarihinin en kalabalık günlerini geçirdiğini söyledi.

    Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde Çeşme - İzmir otoyolunun Çeşme ve Alaçatı gişelerinden 375 bin araç girişi olduğunu bildiren Oran, eski yol üzerinden gelen araçlarla birlikte toplam araç sayısının 500 binin üzerinde olduğunu ve nüfusun günlük giriş çıkışlarla 1 milyonu aştığını kaydetti.

    Otel, pansiyon gibi konaklanabilecek her yerin dolu olduğunu ifade eden Oran, esnaf ve yatırımcının da bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

    Aşırı artan nüfus nedeniyle su ve elektrik tüketiminin de arttığını aktaran Ekrem Oran, vatandaşlara tatil sürecinde araç yıkamamaları, çimlerini en az düzeyde sulamaları çağrısında bulunduklarını ve bunun karşılık gördüğünü belirtti.

    Turistlerden Kovid-19 salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket etmelerini, doğaya, çevreye, Çeşme'de yaşayanların yaşam haklarına saygı duyarak ilçenin güzelliklerden faydalanmalarını istediklerini dile getiren Oran şöyle konuştu:

    "Çeşme sadece bayramda değil, 12 ay güzel. Bayramdan sonra da bekliyoruz. Çeşmemizin nüfusu 46 bin 350. Şu anda 1 milyonun üzerinde. Günlük giriş çıkışlar oluyor. Ben 50 yaşındayım, Çeşme'yi hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim."

    Fethiye'nin nüfusu bayramda 1 milyonu geçti

    Kurban Bayramı sürecinde Fethiye'nin nüfusunun 1 milyonu geçtiğini ifade eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, şunları söyledi:

    “Edindiğimiz rakamları duyunca ben de çok şaşırdım. Sadece bir günde gününde Ölüdeniz Mahallemize 52 bin 460 araç girmiş. Bu araçlarda en kötü ihtimal dört kişi olduğunu düşünürsek, sadece bir günde Ölüdeniz' e 200 bin kişi girmiş. Bu rakam çok ciddi bir rakam. İlçemizin en büyük gelir kapılarının başında turizm yer alıyor. Dolayısıyla ne kadar çok turist bölgemize gelirse, bizde o kadar çok seviniyoruz. Elimizden geldiğince trafiği rahatlatabilmek, misafirlerimizi rahat ettirebilmek adına Kaymakamlığımız, Belediyemiz, askerimiz ve polisimizle el birliğiyle gayret içindeyiz” dedi.
    Tahminlerimize göre ilçemizin nüfusu 1 milyonu geçmiş durumda. Jandarma ve emniyet müdürlüğümüzden elde ettiğimiz kayıtlar ve verilere göre çok ciddi rakamlarda ilçemizde misafir ağırlıyoruz. Biz tatil için misafirlerimizi Fethiye'ye davet ediyoruz. İlçemizin alt yapısı sağlam durumda.” 

    'Bir günde Ölüdeniz'e 52 bin 460 araç girişi'

    Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada  "Ölüdeniz'de Kurban Bayramı nedeni ile inanılmaz bir yoğunluk var. Fethiye nüfusu şuan itibari ile 4 kat artmış durumda. Bu artışı belediyemize bağlı temizlik işleri müdürlüğünün verilerine bakınca da çok net olarak anlıyoruz. Normal günlerde ilçemiz genelinden 160 ton çöp çıkarken, bayram nedeni ile şuanda 468 ton çöp topluyoruz. İlçemizde Fethiye Belediyesi birimlerinin yanı sıra Kaymakamlık bünyesindeki ve diğer müdürlüklerimizin birimleri olarak hep beraber teyakkuzdayız. İlçemize tatil için gelen misafirlerimizin dönüş anına kadar teyakkuzda olacağız. Fethiye halkımız ve burada yaşayan insanların huzuru ve refahı için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz de” diye konuştu.

    'Lütfen rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin'

    Fethiye'ye tatil için gelenlere çağrıda da bulunan Karaca, “Aylar süren pandemi sürecinin ardından ilçemizde tatilcilerimizi ağırlıyoruz. Onları burada görmekten dolayı da çok mutluyuz. Ama onlardan bir ricam var. Lütfen Fethiye'ye tatile gelmeden önce rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin. Çünkü inanılmaz bir yığılma var. İlçemizdeki oteller, pansiyonlar ve villalar şuan dolmuş durumda. Hem kendi sağlıkları, hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlıkları için lütfen rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Yoğunluk, Nüfus, Fethiye, Turizm, Çeşme
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