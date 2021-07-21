İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mustafa Sertkaya idaresindeki Didim'den Bartın'a giden yolcu otobüsü, İzmir-Aydın otoyolunun 25'inci kilometresinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına park ederek 13 yolcunun araçtan inmesini sağladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuğa devam etti.

Otobüsün muavini Metin Şıklı, arkadaki sürücülerin korna çalmaları üzerine yangını fark ettiklerini ve bunun üzerine aracı durdurup yolcular ve eşyalarını tahliye ettiklerini söyledi.

Şıklı, otobüste bulunan yangın tüpleriyle olaya müdahale ettiklerini ancak yangını söndüremediklerini dile getirdi.